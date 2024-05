Italia-Brasile oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Nations League volley maschile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana dellaballdi. Quarto ed ultimo impegno per gli azzurri in questa Week 1 della VNL, torneo che nella fase preliminare mette in palio i punti decisivi per il ranking che assegnerà le ultime cinque carte olimpiche per Parigi. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo aver sfidato Germania, Iran e Giappone, tornano in campo per il match contro i padroni di casa. La compagine verdeoro di Bernardo Rocha de Rezende, che arriva invece dalle partite contro Cuba, Argentina e Serbia, vuole sfruttare il tifo a favore per chiudere in bellezza questa prima settimana davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00ne di domenica 26 maggio al Maracanazinho di Rio de Janeiro, in. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita tradella VNL