ISOLA DEI FAMOSI | IL GRANDE SACRIFICIO DI UNO DEI NAUFRAGHI ALZERÀ GLI ASCOLTI?

(Di domenica 26 maggio 2024) Domenica 26 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco a un passo del traguardo? A deciderlo il voto del pubblico espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Questa sera uno deidovrà affrontare un: tagliarsi i capelli a zero per poter regalare una enorme ricompensa ai suoi compagni di viaggio. Negli ultimi giorni il rapporto tra Khady e Artur sembra essersi incrinato.

