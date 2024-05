Inzaghi | Inter - terrei tutti! Oggi chiuso grande percorso

(Di domenica 26 maggio 2024)hala stagione stasera, adesso c’è subito da pensare alla prossima. Dopo Verona-, l’allenatore ha dato le valutazioni suTV. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneal termine di Verona-: «Diciamo che chiudiamo stasera una stagione fantastica, da condividere conquanti. Penso alla nostra società, ai calciatori, allo staff: ci hanno aiutato, sono stati fantastici. A chi dedico il premio ricevuto prima della partita? Sicuramente al mio staff, sono tante persone. Da anni cerchiamo di far andare le cose nel migliore dei modi, ci conosciamo da tanti anni. Giusto condividerlo con loro, così come con la società, i giocatori e i nostri tifosi». Daniente voti all’ma una partita simbolo I GIUDIZI –va sui voti: «Sono stati strepitosi.

Verona-Inter 2-2: la doppietta di Arnautovic non basta a Inzaghi - Verona-Inter 2-2: la doppietta di Arnautovic non basta a inzaghi - I nerazzurri sbloccano con l'ex Bologna, poi Noslin e Suslov ribaltano tutto prima del definitivo pareggio ancora del centravanti austriaco ... corrieredellosport

A metà settimana il vertice con Inzaghi. Da Dumfries e Carboni i soldi per i colpi - A metà settimana il vertice con inzaghi. Da Dumfries e Carboni i soldi per i colpi - L’ Inter sta per nascere. Anzi no, l’Inter è già nata. Perché Taremi e Zielinski sono stati già presi e non li tocca nessuno: la squadra che ha dominato il campionato e che oggi va a prendersi a Veron ... gazzetta

Pagina 1 | Inzaghi-Oaktree, sta nascendo già la nuova Inter - Pagina 1 | inzaghi-Oaktree, sta nascendo già la nuova Inter - Il rinnovo del contratto, il mercato e il gruppo scudetto da difendere. La prossima settimana vertice con Marotta, Ausilio e Baccin ... corrieredellosport