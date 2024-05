Inter - Bergomi | Se i dirigenti restano quest - non cambia niente con Oaktree

(Di domenica 26 maggio 2024)venuto dagli studi di Sky, Beppeha parlato del passaggio di proprietà dell’, con il gruppo Suning rimpiazzato dal fondo: “Nell’ultimo anno Zhang non c’è mai stato, quindi non, specialmente se ii. Poi c’è da vedere cosa vorrà fare, ma l’ha già fatto due nuovi acquisti e la rosa è competitiva“.si è poi soffermato su due protagonisti dello scudetto: “Simone Inzaghi è riuscito a far crescere la squadra e a gestire al meglio tutti i giocatori. Ma è stato anche aiutato dalla società nei momenti difficili. Hakan Calhanoglu invece è stato un centrocampista completo ed ha disputato una stagione perfetta. Ha segnato sia su azione che tutti i rigori, e poi non gioca solo orizzontale come Brozovic“.

