Inseguita e molestata a parco Talon | caccia al bruto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Casalecchio di Reno (Bologna), 25 maggio 2024 – Le si è parato davanti nudo come mamma l’ha fatto. E poi le ha chiesto un rapporto sessuale: “Guarda che ti pago anche”, avrebbe detto il molestatore alla malcapitata trentottenne, di origine straniera, incontrata lungo la passeggiata Panoramica al. La tentata violenza sessuale è accaduta venerdì, intorno all’ora di pranzo. La donna stava camminando da sola neldi Casalecchio: una passeggiata nella natura che si è trasformata in un incubo. Si trovava nei pressi di villa Ada quando le si è avvicinato l’uomo, con i pani giù e i genitali in bella mostra. La donna, già choccata da quanto stava accadendo, è scappata via terrorizzata quando lo ‘sporcaccione’ le ha proposto di avere un rapporto, insistendo e offrendole anche denaro in cambio. Terrorizzata, la vittima è corsa a chiedere aiuto, rifugiandosi nel vicino cantiere per il restauro di villa Ada, dove c’erano degli operai al lavoro che l’hanno soccorsa, tranquillizzata e hanno chiamato i carabinieri.