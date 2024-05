Innamorarsi dell’opera In platea 900 alunni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Oltre 900 studenti al Pergolesi perdella musica e. E’ il progetto firmato da Europa Incanto in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini. Da mercoledì prossimo per tre giorni protagonisti saranno gli studenti che partecipano al laboratorio-spettacolo finale"La traviata" di Verdi. Alla nuova produzione prendono parte gli Istituti Comprensivi "Carlo Urbani", "Lorenzo Lotto" e "Federico II" di Jesi, "G. Marchetti" di Senigallia, "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima, "Imondi Romagnoli" di Fabriano e "Caio Giulio Cesare" di Osimo. Gli spettacoli sono riservati ai familiari dei bambini e dei ragazzi coinvolti, ma c’è anche una prova aperta al pubblico (senza classi) martedì alle 21, posto unico 2 euro. Dal 2017, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi ospita il progetto "Scuola InCanto" un coinvolgente metodo didattico a cura di Europa Incanto. Il percorso di apprendimento si sviluppa con un primo momento dedicato alla formazione dei docenti, per continuare con i laboratori in classe rivolti aglitenuti da cantanti lirici e concludersi con lo spettacolo in teatro.