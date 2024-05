Industria italiana autobus in crisi Schlein | Contrari alla vendita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Il Pd non condivide la scelta di ’vendere’ le quote di Invitalia e Leonardo die mobiliterà i suoi parlamentari perché non succeda. L’ha assicurato ieri la segretaria del partito, Elly, a un gruppo di lavoratori dell’Iia che l’ha avvicinata dopo la manifestazione ’La via maestra’, a Napoli. "Noi siamo di, noi non ti molliamo, Elly", ha detto uno dei lavoratori rivolgendosisegretaria del Pd., in un botta e risposta rapido, ha assicurato vicinanza e impegno da parte del partito: "E io non mollo voi, mobiliteremo i nostri parlamentari". Poi, parlando con i giornalisti, ha ricordato la specificità e quindi il rilievo dell’azienda controllata dalle due società pubbliche, con sede operativa a Bologna e a Flumeri, specializzata nella produzione diin provincia di Avellino e ha sottolinea che "la vogliono vendere, ma noi non siamo d’accordo".