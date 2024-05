In treno alle terme Mobilità sostenibile per il Gruppo Monti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) I sette presidi termali e ricreativi delSalute Più sposano la. Da Monterenzio a Porretta una sinergia con Trenitalia e Tper consentirà di raggiungere questi centri della salute e del benessere muovendosi con i treni regionali e con gli altri mezzi del servizio pubblico. La città viene collegata aie borghi collinari per ritornare in pianura dove, ad esempio, frequentando le attività delleAcquabios di Minerbio sarà anche possibile visitare un territorio ricco di castelli tra cui spiccano quelli di Selva Malvezzi e della "Versailles bolognese" di Bagnarola. In questo modo i presidi possono essere raggiunti anche dai turisti, non solo italiani, grazie ad alcuni circuiti internazionali di cui fa parte iltermale. "La nostra concezione del territorio – spiega il direttore scientifico del, il professor Antonio– non fa distinzione tra città e provincia, ma considera l’area metropolitana una realtà unica all’interno della quale un turista può decidere se utilizzare il nostro polo delle cure termali, quello del benessere, quello delle vacanze o quello della ristorazione.