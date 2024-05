(Di domenica 26 maggio 2024) Chi sale alladel Colle del Cardinale non rimarrà deluso: il prezzo del biglietto (8 euro) val bene l’ingresso. Ultima chiamata, oggi, per visitare il Perugia Flower Show, ospitato nel parcodimora che l’Alessi nel 1576 progettò per i soggiorni estivi del cardinale AscanioCorgna. C’aveva visto lungo il porporato. Quel luogo, ricco di acque, venti propizi e microclima mitigato dal Tezio, lontano da occhi indiscreti, era davvero un luogo di delizie e amenità. E ci ha visto lungoLucia Boccolini, mente e cuore dell’evento che ieri ha tagliato il nastroXVII edizione primaverile. Varcato il cancello e imboccato il viale, già si intuisce che il Flower riserva piacevolissime sorprese, a partire dalla Piazza dei golosi. Tra gli stand dei settanta espositori, in un trionfo di ortensie, bonsai, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto, da quelli del benessere fino a quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee e piante carnivore, capitadi imbattersi in Artù e Semola (gufetto e barbagianna), mentre all’ombra del pino secolare pascolano nel Bosco dell’angelo due dolcissimi alpaca.

Benevento in fiore: inaugurazione in villa comunale della settima edizione della mostra- mercato. Ci siamo quasi, manca poco all’inaugurazione della settima edizione della mostra -mercato Benevento in Fiore 2024. Un’esplosione di colori e profumi inonderà la bellissima villa comunale di Benevento, location d’eccezione per un appuntamento che si conferma uno dei più attesi dell’anno. puntomagazine

Si comincia già a vedere qualcosa. Si intuisce, dalle prime strutture, quello che sarà. Qualcosa di assolutamente nuovo per la città, per la provincia e oltre. E’ un sogno che diventa realtà. I lavori fervono lungo la nuova Pratese e attraggono la curiosità di chi la percorre. lanazione

Il verde dà spettacolo. La Villa apre ai fiori. Ci sono anche i gufetti e i gioielli della natura - Il verde dà spettacolo. La villa apre ai fiori. Ci sono anche i gufetti e i gioielli della natura - Chi sale alla villa del Colle del Cardinale non rimarrà deluso ... utile anche per rafforzare la rete dei professionisti e sviluppare il verde a vantaggio di tutto il Paese". lanazione

Le opere di Michele Ferri e Domenico Scolaro in mostra a Villa Verde - Le opere di Michele Ferri e Domenico Scolaro in mostra a villa verde - REGGIO EMILIA – Inaugura giovedì 6 giugno, alle ore 18.3o alla sede di villa verde in viale Lelio Basso, una interessante mostra d’arte, Geometrie Nobili, con le opere di Michele Ferri e Domenico Scol ... reggionline

Roma, scoperta una famiglia di 200mila api in una villa. Momenti di panico per un giardiniere aggredito dallo sciame - Roma, scoperta una famiglia di 200mila api in una villa. Momenti di panico per un giardiniere aggredito dallo sciame - Due ore: tanto è durato l’intervento di messa in sicurezza dell’area verde di una villetta a Cesano di Roma. Dallo scorso anno, una famiglia di 200mila api si era ... ilmattino