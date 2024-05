Il Psg vince la Coppa di Francia e saluta Mbappé

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 26 maggio 2024) GI - Il Paris Saint-Germain ha conquistato ladibattendo 2-1 il Lione nell'ultima partita di Kylian Mbappè per i parigini che chiudono la stagione con una doppietta dopo il trionfo in Ligue 1. La finale, disputata a Lille, è stata macchiata dagli scontri fra i tifosi delle sue squadre in autostrada che hanno causato 30 feriti, tra cui otto poliziotti, con un pullman dato alle fiamme. Il presidente francese, Emmanuel Macron, presente allo stadio, ha condannato "con la massima fermezza" gli incidenti e la federcalcio francese ha parlato di "violenza inaccettabile". Gli scontri, avvenuti a una sessantina di chilometri da Lille, hanno coinvolto 200 tifosi del Psg e un centinaio del Lione: proprio i tifosi del Lione sarebbero scesi dal loro pullman per attaccare quelli dei rivali con un lancio di fumogeni e un pullman ha preso fuoco. La squadra guidata da Luis Enrique ha poi conquistato il trofeo nazionale tre anni dopo la finale vinta contro il Monaco, dopo che le ultime edizioni erano andate a Nantes e Tolosa.