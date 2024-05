Il primo faccia a faccia Candidati sindaci a confronto Sulla mobilità visioni opposte

Giuseppe Conte critica il governo in merito al Superbonus. "Questo dimostra che è un governo non responsabile, perché fanno delle clamorose accuse in pubblico, poi invece all'interno della stessa maggioranza c'è un atteggiamento ben diverso e assolutamente non univoco", ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle a margine di un evento organizzato da Confcommercio a Roma.

liberoquotidiano