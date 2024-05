Il Pride colora la città In migliaia al corteo Musica - balli e sorrisi | Diritti uguali per tutti

(Di domenica 26 maggio 2024) di Valentina Reggiani Una Modena che accoglie. Una Modena che chiede gli stessiper. Con entusiasmo, colore e grande empatia ladi Modena ieri ha accolto il2024 a distanza di cinque anni esatti dalla prima ‘onda’ arcobaleno che attraversò la. Erano attese circa quattromila persone ma ne sono arrivate il doppio, per sfilare insieme, a suon dichiedendo rispetto e inneggiando all’amore. Dai balconi, dalle finestre, lungo la strada tantissimi cittadini hanno fatto sentire il proprio appoggio ai manifestanti, unendosi anche al lungo serpentone partito dal Parco Ferrari, puntuale, alle 14.30. Tutto si è svolto senza alcun disordine, grazie anche alla sempre impeccabile gestione dell’ordine pubblico della questura insieme ai colleghi della municipale. In testa alpolitici e amministratori locali tra cui il sindaco Muzzarelli, gli assessori Bosi, Baracchi e Bortolamasi, il deputato Pd Alessandro Zan, la candidata al parlamento europeo Giuditta Pini, la senatrice Vincenza Rando, il deputato Stefano Vaccari e, al centro la presidente Arcigay Modena Angelica Polmonari, la vice Elisa Fraulini.

