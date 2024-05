Il popolo dell’hard rock in delirio | Questo è il mio addio al celibato

(Di domenica 26 maggio 2024) "è l’ombelico del mondo". Ci perdonerà Jovanotti, ma per una sera prendiamo in prestito le sue parole e le rivolgiamo all’Rcf Arena. Sabato 25 maggio 2024 è già storia, grazie agli Ac/Dc e al loro ‘Power up’ tour che hanno permesso allo spazio per concerti più grande d’Europa di sfondare ancora una volta quota 100mila spettatori. Nell’unica data italiana del primo tour europeo dopo più di 8 anni, la storicaband australiana ha spalancato tutti i riflettori della musica mondiale su Reggio Emilia e sul suo campovolo, dove è accorsa una marea umana ricca, varia e piena di energia. Nel boulevard che porta ai piedi del palco si sono riversate persone di tutte le origini ed età e molte si sono fermate a scattare una foto in adorazione ai piedi della statua di Angus Young, immortalato nel suo iconico passo tra le effigi di Gianna Nannini e le altre donne esibitesi nel 2022 e quella di Jimi Hendrix, proprio di fronte a Harry Styles.

