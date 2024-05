Il pedagogista Stefano Rossi | Educare significa sedersi accanto - mandare il messaggio ‘io tengo a t - ci sono per -e, credo in te'

Il futuro della panchina del Milan resta un mistero: e se fosse Pioli il piano B di se stesso? I dati sono tutti a suo favore Come si può passare nel giro di poco più di un anno da “Pioli is on fire” a un odio quasi totale da parte della tifoseria? La stagione del Milan è stata di certo al di sotto delle aspettative, ma guardando ai numeri non si può dire che il lavoro del tecnico italiano sia completamente da buttare.

dailymilan