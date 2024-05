Il mister e il bilancio di un finale di stagione amarissimo Dopo Verona avremmo dovuto metterci qualcosa in più - non ci siamo riusciti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) A retrocessione definita, con un’ultima partita che serve per onor di firma, Davide Ballardini (foto) è stato ringraziato ieri, prima della conferenza stampa della vigilia della sfida con la Lazio, dall’ad Giovanni Carnevali, "per tutto quello che ha fatto con il suo gruppo, sebbene l’obiettivo non sia stato raggiunto". Una chiusura con stile, non facile quando si mastica. A Ballardini è toccato spiegare, e più che le sensazioni in vista della partita odierna ("va fatta una partita dignitosa, per rispetto"), sono appunto alcuni dei motivi per i quali oggi si saluta la A a meritare qualche riga in più. Alibi e autocritica: "Questa esperienza ci lascia tante buone cose, la consapevolezza di avere conosciuto persone serie, e il dispiacere è per non avere raggiunto un risultato chepotuto raggiungere. Il tempo è stato davvero poco". L’altro, inevitabilmente, è non avere praticamente avuto mai a disposizione Domenico Berardi: "Subito aabbiamo capito che alle difficoltà si aggiungevano altre difficoltà, quando in una situazione nella qualepotuto segnare noi, si è invece infortunato il nostro giocatore più rappresentativo.