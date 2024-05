Il miracolo di Cannavaro - l' Udinese ringrazia il subentrato David e condanna il Frosinone

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - L'batte ilnel delicatissimo scontro diretto per la salvezza valevole per l'ultima giornata di Serie A, e load una dolorosissima retrocessione anche in virtu' della vittoria dell'Empoli al 93' contro la Roma. Allo Stirpe finisce 1-0 grazie ad un lampo di Davis, mentre al Castellani il 2-1 firmato Niang all'ultimo respiro permette ai toscani di mantenere la categoria. La squadra dichiude cosi' a 37 punti con il quinto risultato utile di fila, mentre gli uomini di Di Francesco scendono in Serie B nel modo piu' amaro possibile, venendo scavalcati di un punto proprio dall'Empoli. Le primissime battute di gara sono quasi tutte di marca bianconera: dopo appena due minuti Cerofolini deve subito sporcarsi i guanti su situazione di corner, smanacciando prima su Kristensen e bloccando poi sul tentativo di tacco di Payero.

