Il miracolo di Cannavaro - il subentrato David segna e regala la serie A all' Udinese 

Il capolavoro non sta tanto nell’aver centrato l’obiettivo, quanto nel modo in cui lo si è raggiunto. Perché c’è stato un periodo, all’incirca fra dicembre e febbraio, in cui qualsiasi accenno a una possibile salvezza del Verona poteva essere equiparato a una battuta da avanspettacolo. Neanche ... ilfattoquotidiano

E’ un vero e proprio miracolo quello del Caldiero, squadra neopromossa in Serie C da outsider assoluta. Il piccolissimo club che per la prima volta giocherà un campionato professionistico rappresenta un piccolo comune in provincia di Verona, appena ottomila abitanti e tanta euforia per come sia ... sportface