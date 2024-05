Il Milan fa festa a metà Pioli - l’omaggio finale Da oggi si volta pagina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) L’ultima notte rossonera di, Giroud e Kjaer finisce tra gli applausi, nonostante un 3-3 causato dalle solite dormite finali della difesa. Applausi, comunque. Tutt’altro che di maniera, tanto dovuti quanto (soprattutto) sentiti per tre uomini simbolo, del diciannovesimo scudetto e non solo. Si: tra i malumori di un secondo posto simile a un brodino, vista la distanza abissale dall’Inter, e di una campagna europea doppiamente scarna, tra Champions e ko con la Roma. Sie i tifosi aspettano la società al varco: primo tempo senza striscioni né cori, come nelle ultime tre partite. "Non esiste stagione positiva senza vittorie", il messaggio. E: "Noi non ci accontenteremo mai". All’intervallo si torna al passato: "Concludiamo nell’unico modo in cui vorremmo sempre essere". E San Siro torna una bolgia, tra cori, bandiere, fumogeni e botti. Anche e soprattutto per salutare al meglio chi, l’anno prossimo, non ci sarà.