Il leone delle caverne | testimonianza millenaria della fauna europea

(Di domenica 26 maggio 2024) L'ultima rappresentazione edelin Europa è stata identificata su una pietra trovata 80 anni fa nella Grotta Romanelli a Castro, Lecce. Questa immagine di un grandeè datata a circa 12.000 anni fa, rendendola l'ultima rappresentazione conosciuta di unin Europa. La scoperta è stata il risultato di uno studio interdisciplinare che ha coinvolto ricercatori di varie istituzioni, tra cui l'Università Sapienza di Roma, il CNRS, l'Université Jean-Jaurès, l'ISPC-CNR, l'Universidad Complutense de Madrid, l'Università di Milano, l'Università di Torino, l'IGAG-CNR e l'Università di Cagliari.Il, noto anche come Panthera spelaea, è una specie estinta che molto probabilmente si è evoluta in Europa dopo la terza fase interglaciale di Cromer, meno di 600.

È stato ritrovato in Puglia, nella Grotta Romanelli in provincia di Lecce, il ritratto del l'ultimo leone delle caverne europeo, uno dei più grandi felini mai esistiti: il... quotidianodipuglia

L’ultimo leone delle caverne d’Europa - L’ultimo leone delle caverne d’Europa - L'immagine di un grande leone delle caverne di 12.000 anni fa è stata identificata in una pietra rinvenuta 80 anni fa a Grotta Romanelli. rivistanatura

Svelati i segreti dell'ultimo leone delle caverne, raffigurato in una caverna pugliese - Svelati i segreti dell'ultimo leone delle caverne, raffigurato in una caverna pugliese - A seguito di nuovi studi, un team del CNR è riuscito a conoscere meglio una delle ultime raffigurazioni artistiche della preistoria di un leone europeo. tech.everyeye

In una grotta in Puglia il ritratto dell'ultimo leone europeo - In una grotta in Puglia il ritratto dell'ultimo leone europeo - È stato ritrovato in Puglia, nella Grotta Romanelli in provincia di Lecce, il ritratto dell’ultimo leone delle caverne europeo, uno dei più grandi felini mai esistiti: il reperto, rinvenuto 80 anni fa ... ansa