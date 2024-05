Il giorno dei cortometraggi. Giuria internazionale - Il giorno dei cortometraggi. Giuria internazionale - È però al cinema Arsenale che la quarta edizione del Festival della Robotica si concluderà. Dopo due proiezioni pomeridiane di film dedicati a famiglie e giovani, si terrà alle 21 la premiazione dei ... lanazione

‘Domani’, il cortometraggio del ‘De Pace’ di Lecce per ricordare che la sicurezza sul lavoro inizia ‘oggi’ - ‘Domani’, il cortometraggio del ‘De Pace’ di Lecce per ricordare che la sicurezza sul lavoro inizia ‘oggi’ - Il cortometraggio dell'IIS De Pace di Lecce partecipa al progetto “Dal palcoscenico alla realtà: @ scuola di prevenzione”. leccenews24

"Non chiamateci eroi", il coraggio dei vigili del fuoco in un cortometraggio con l'attore- pompiere Marco Aceti - "Non chiamateci eroi", il coraggio dei vigili del fuoco in un cortometraggio con l'attore- pompiere Marco Aceti - Le emergenze quotidiane da fronteggiare tra le fiamme e le temperature altissime, gli interventi in zone impervie, le operazioni estreme per salvare la vita di chi ha deciso di farla finita e la vita. ilmessaggero