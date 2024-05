Il futuro di Santo Spirito | Una scuola nell’ex caserma il monastero agli Agostiniani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Un centro educativo all’interno dell’exFerrucci per restituire l’interodi. Il progetto prevede la realizzazione di un istituto, comprensivo di aule e sale destinante all’insegnamento ed allo studio, biblioteche, laboratori per diverse arti, servizi utili per il quartiere die l’intera città di Firenze. E’ quanto è stato proposto dai fratidella Basilica die dall’Università di Villanova, un istituto universitario privato di confessione cristiana cattolica romana fondato dall’Ordine deglinel 1842 a Villanova, nei pressi di Filadelfia, nello stato della Pennsylvania. Un progetto diverso da quello di Rsa non accessibile al pubblico presentato ieri sera in piazzanel corso di un’assemblea pubblica che si è tenuta sul sagrato con 150 persone, fra le quali Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, lo storico Giovanni Cipriani, Fabio Baronti della Compagnia delle Seggiole, Lorenzo Calvani, avvocato e storico, la scrittrice Marisa Marmaioli, mentre il resto della piazza era interessato ad altro.