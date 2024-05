Il film vincitore Fattore GG - effetto Usa Verdetto che spiazza

(Di domenica 26 maggio 2024) Un ennesimoinglorioso (meglio limitarsi a questo primo aggettivo). Come spesso accade i membri della giuria tengono più alle sintonie che alle qualità, più a sorprendere che a tener conto della logica. Sean Baker è un lodevole sceneggiatore regista indipendente, autore di almeno un paio dida ricordare (The Florida Project e Red Rocket: entrambi su marginalità sociale americana) ma Anora, ilche ha ricevuto al Palma d’oro (dalle mani di George Lucas!), è solo divertente, in qualche passaggio esilarante, ma non dispone delle proprietà della commedia hollywoodiana. Né l’umorismo dissacrante né le gag irresistibili. La satira sui magnati russi è facile, il risvolto favolistico prevedibile. La Palma a Anora è scandalosa non perché il genere non possa ambire alla massima onorificenza ma perché lascia indietro almeno una dozzina dicon maggior merito. L’appartenenza alla stessa generazione e alla stessa comunità culturale della presidentessa della giuria Greta Gerwig potrebbe aver svolto un ruolo decisivo.

Cannes 2024, tutti i premi: Palma d'oro ad Anora di Sean Baker. Jesse Plemons migliore attore, Gascon prima trans miglior attrice - Cannes 2024, tutti i premi: Palma d'oro ad Anora di Sean Baker. Jesse Plemons migliore attore, Gascon prima trans miglior attrice - Cannes 2024, la diretta con tutti i premi. La Palma d'oro del 77/o Festival di Cannes assegnata dalla giuria presieduta da Greta Gerwig è stata vinta da Anora di Sean Baker. ilmessaggero

Cinema Cannes nel segno delle donne, Palma a sorpresa ad Anora - Cinema Cannes nel segno delle donne, Palma a sorpresa ad Anora - Generoso come non mai. La giuria, con un verdetto non previsto, si è sentita infatti libera di smarcare il gigante, così come ha dribblato il peso politico del film del fuggitivo Mohammad Rasoulof con ... bluewin.ch

Cannes, Palma d'Oro ad "Anorà". L'India gioisce dopo 30 anni. Sorrentino a mani vuote - Cannes, Palma d'Oro ad "Anorà". L'India gioisce dopo 30 anni. Sorrentino a mani vuote - Palma d'oro del Festival di Cannes al regista americano Sean Baker per il film "Anorà". Grand Prix a "All We Imagine As Light". La serata conclusiva e tutti gli altri premi ... msn