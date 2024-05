Il campione di golf Grayson Murray morto a 30 anni - si era appena ritirato da un torneo

Dramma nel mondo del golf. È morto questa mattina Grayson Murray, 30 anni, giocatore del Pga Tour e numero 58 del mondo. L’annuncio è stato dato da Jay Monahan, commisioner del circuito americano. Nato a Raleigh, in North Carolina, Murray militava sul Pga dal 2017 e ha vinto in carriera due tornei, l’ultimo in gennaio alle Hawaii, il Sony Open.

sportface