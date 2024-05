Il bello di essere Chiari | Walter era di casa Una sera al Paradiso offrì champagne a tutti

Ecco come nasce la frase su Mussolini e le monete diventata virale in queste ore dopo l'errore di Magliaro a Che sarà.Continua a leggere . fanpage

Oltre che per la sua carriera sul piccolo e sul grande schermo, Walter Chiari divenne noto anche per i suoi numerosi flirt con donne spesso finiti sulle prime pagine dei rotocalchi dell’epoca. Dopo essere stato legato a personaggi noti del calibro di Lucia Bosé (con cui rimase fidanzato a lungo, dal 1951 al 1954, poi lei lo lasciò per il torero Miguèl Dominguin), di Mina, di Daniela Poggi e Maria Gabriella di Savoia, si sposò nel 1969 con Alida Chelli, dalla quale ha però divorziato tre anni dopo. metropolitanmagazine

Cantante e attrice italiana, Alida Chelli è stata la moglie di Walter Chiari ma anche un grande amore di Pippo Baudo. Carriera, vita privata e curiosità. Alida Chelli, chi era la moglie di Walter Chiari e mamma di Simone Annichiarico Alida Chelli è stata legata Walter Chiari; attrice e cantante, ha recitato in film e spettacoli teatrali come in Quando dico che ti amo e Rugantino, o, ancora, in Cyrano con Domenico Modugno e in Aggiungi un posto a tavola assieme Johnny Dorelli.

