II nodo viabilità al casello | Emergenza da risolvere

(Di domenica 26 maggio 2024) Un’accoglienza particolare quella riservata ieri mattina al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ad aspettarlo all’uscita autostradale c’erano infatti tanti cittadini muniti di cartelli, dedicati proprio al tema dell’irrisoltodelle rotatorie mai realizzate, chiamati a raccolta dalle liste che sostengono la candidatura a sindaco di Edoardo Fanucci per le prossime elezioni amministrative a Montecatini. Lo stesso gruppo di persone ha poi proseguito la pacifica manifestazione in città, di fronte a due alberghi utilizzati da qualche tempo come centro accoglienza migranti, gli hotel Zenith e Medici, "due catapecchie – così definite da Fanucci – trasformate in strutture per migranti, senza neppure avere l’agibilità, con un costo di 2.5 milioni di euro in due anni". Con lui stamani privati cittadini e diversi candidati alla carica di consigliere comunale nelle tre liste che sostengono la sua candidatura a sindaco.