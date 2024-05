I pronostici di domenica 26 maggio | Serie A - Liga e altri campionati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024) Idi26: ultima giornata inA e, si giocano ancheminori. Ultima giornata diA e ultimi verdetti in arrivo: resta ancora da decidere quale sarà la terza squadra retrocessa inB dopo Salernitana e Sassuolo. L’Empoli con una vittoria contro la Roma sarebbe sicuramente salvo, mentre Frosinone-Udinese è uno spareggio diretto. Gasperini e Juric (LaPresse) – IlVeggente.itIn zona Europa c’è la sfida a distanza tra Torino e Napoli per il nono posto che potrebbe valere la qualificazione in Conference League in caso di vittoria della Fiorentina contro l’Olympiacos nella finale di mercoledì prossimo. La squadra di Juric proverà ad approfittare dell’Atalanta ancora ubriaca di gioia per il trionfo in Europa League, mentre il Napoli aspetta al Maradona il Lecce già salvo.altre partite Tutto già deciso nellaspagnola dove il posticipo serale tra Siviglia e Barcellona senza nulla in palio promette spettacolo e gol.