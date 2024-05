I figli degli uomini film - come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 26 maggio 2024) Iè undel 2006 diretto da Alfonso Cuarón, basato sull’omonimo romanzo della scrittrice britannica P. D. James. Ambientato nel 2027, ilpresenta un’umanità in pericolo di estinzione a causa dell’infertilità diffusa. In un contesto di crescente ostilità verso gli immigrati a Londra, Theo Faron viene persuaso dalla sua ex moglie, Julian, a proteggere una donna incinta, diventata inaspettatamente l’ultima speranza per l’umanità. I: riassunto della trama Leggi anche: Conspiracy – La cospirazioneLeggi anche: Revenant – Redivivo: storia vera eilLa trama de Iè ambientata nel novembre del 2027, nel Regno Unito. Dopo 18 anni di infertilità umana, la morte di Baby Diego, l’ultimo neonato sulla terra, ha lasciato un’impronta nella società, trasformando il bambino in un’icona mediatica.