(Di domenica 26 maggio 2024) Idisusi sono ufficialmente conclusi. La giornata delle finali, per il bronzo e per l’oro, ha consegnato i propri verdetti alla storia. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A salire sul terzo gradino del podio è stata la Svezia che, nella3-4° posto, si è imposta per 4-2 col Canada. Nel botta e risposta fra gli scandinavi e nordamericani, dopo l’1-1 siglato da Grundstrom e Cozens, uno nella prima e l’altro nella seconda frazione, tutto si è deciso negli ultimi venti minuti. Prima l’1-2 canadese con la griffe di Dubois, poi la reazione svedese che è valsa il pareggio con Karlsson e poi il 3-2 e il 4-2 (ultima rete in regime di “Empty Net) ancora con Grundstrom e infine con Johansson. L’oro invece se l’è aggiudicato, in una Prague Arena piena in ogni ordine di posto, la

Con i match odierni si è ufficialmente conclusa la fase a gironi dei Campionati Mondiali di Hockey su ghiaccio 2024 che si stanno disputando in Repubblica Ceca. Oggi sono andati in scena sei incontri che hanno ufficialmente stabilito le classifiche finali dei due raggruppamenti. A questo punto ... oasport

I quarti di finale dei Mondiali 2024 di Hockey su ghiaccio hanno regalato gol ed emozioni a grappoli fra Praga ed Ostrava. Andiamo a vedere come sono andate nel dettaglio le gare in agenda, fra larghe vittorie e duelli decisi da alcuni dettagli minini. Non conosce sosta la marcia del Canada , i ... oasport

Hockey ghiaccio: la Repubblica Ceca vince i Mondiali 2024 in casa! Svizzera battuta 2-0 in finale - hockey ghiaccio: la Repubblica Ceca vince i Mondiali 2024 in casa! Svizzera battuta 2-0 in finale - I Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio si sono ufficialmente conclusi. La giornata delle finali, per il bronzo e per l'oro, ha consegnato i propri verdetti ... oasport

La Svizzera lotta, ma si deve arrendere alla Cechia - La Svizzera lotta, ma si deve arrendere alla Cechia - In una finale epica, gli uomini di Fischer cedono con l'onore delle armi a Kubalik e compagni. Decidono due gol nel terzo tempo ... laregione.ch

Maxischermo in piazza per la finale di hockey - Maxischermo in piazza per la finale di hockey - Questa sera, domenica 26 maggio, gli appassionati di hockey su ghiaccio potranno assistere al match decisivo per il campionato mondiale in piazza Manzoni a Lugano, grazie alla presenza di un ... laregione.ch