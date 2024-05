Highlights e gol Padova-Vicenza 0-1 | Playoff Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 26 maggio 2024) Glie le azioni salienti di0-1, match di ritorno del secondo turno della fase nazionale. Un gol di Della Morte al 44? regala il pass per la final four agli ospiti, che avevano vinto la gara di andata per 2-0.pericoloso in avvio, ma non basta: Vecchi vince il doppio confronto con Oddo. Ecco le azioni salienti del match. SportFace. .

Playoff Serie C 2023/24, tutti i risultati delle gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale! - Playoff Serie C 2023/24, tutti i risultati delle gare di ritorno del secondo turno della fase nazionale! - Si sono giocate le gare di ritorno del secondo turno delle fase nazionale dei playoff di Serie C 2023/24. Si chiude il sogno della Next Gen. generationsport

Il Vicenza batte il Padova per 1 a 0 e vola in semifinale - Il Vicenza batte il Padova per 1 a 0 e vola in semifinale - Il Lanerossi espugna lo stadio Euganeo con un gol siglato da Della Morte davanti ad 8.500 spettatori. Prossimo avversario l'Avellino ... rainews

Playoff serie C, Padova dentro o fuori: segui la diretta del derby contro il Vicenza - Playoff serie C, Padova dentro o fuori: segui la diretta del derby contro il Vicenza - All’Euganeo il ritorno del secondo tutno nazionale dei playoff di serie C il Padova deve vincere con due gol di scarto per avanzare in semifinale ... mattinopadova.gelocal