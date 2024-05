Hegel - la teoria più dei fatti agisce sul reale

(Di domenica 26 maggio 2024) Difficile dire se gli epistolari, oggi affidati perlopiù alla comunicazione digitale avranno in futuro la stessa importanza che hanno avuto fino a oggi. Dal punto di vista degli studi umanistici, first appeared on il manifesto. .

Carla Lonzi: una filosofia della trasformazione - Carla Lonzi: una filosofia della trasformazione - Carla Lonzi, scomparsa nel 1982, filosofa e attivista femminista, autrice dello storico saggio Sputiamo su hegel (La Tartaruga, 2023) è al centro del saggio di Annarosa Buttarelli. Il libro si ... rsi.ch

L’ontologia mette la toga - L’ontologia mette la toga - È l'eterna tentazione dell'anima più ambiziosa della filosofia (da Platone ad Heidegger, passando per hegel e Marx); cui, da sempre, fa da contrappunto la sospettosità dell'anima più disincantata (da ... agoravox

Barbero sulla storia e filosofia, un lettore: “L’ignoranza al potere, ecco un altro sapientone che invece non ha capito nulla” - Barbero sulla storia e filosofia, un lettore: “L’ignoranza al potere, ecco un altro sapientone che invece non ha capito nulla” - Il sistema scolastico italiano è stato pensato in modo rigoroso da Giovanni Gentile, da molti studiosi considerato uno dei più grandi, se non il più grande filosofo del secolo scorso.Gentile, basandos ... tecnicadellascuola