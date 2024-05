Handanovic - niente più scouting L’Inter ha un nuovo ruolo per lui! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Per Samirfinisce un’altra era – quella da– e ne inizia un’altra ancora più importante.ha deciso di affidare all’ex portiere unalno del club. FUORI DALLA PORTA – Il finale connon è stato tra i più semplici per Samir. Il portiere, che era diventato anche capitano della squadra nerazzurra, ha tolto per sempre i guantoni al termine della scorsa stagione. Stagione, tra l’altro, particolarmente tormentata per via della presenza “ingombrante” di André Onana, designato a sostituirlo. Simone Inzaghi ha cercato di gestire nel miglior modo possibile l’alternanza fra i due estremi difensori, fino a quando il camerunese – ora al Manchester United – non ha definitivamente scavalcatonelle gerarchie di squadra. Il portiere sloveno ha, così, salutato il mondo del calcio giocato, ma non quello nerazzurro.e l’evoluzione nel: adesso un altrodi rilievo!– Dopo il ritiro, infatti, Samirè rimasto alno del, neldi addetto alloinsieme al resto del team nerazzurro.