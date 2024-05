Guida TV Sky Cinema e NOW | World War Z - Domenica 26 Maggio 2024

(Di domenica 26 maggio 2024) Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "War Z", un disaster-movie diretto da Marc Forster con Brad Pitt. La storia segue un impiegato dell'ONU che deve salvare l'umanità da un virus che trasforma gli uomini in mostri affamati di carne umana. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "I Predatori", l'opera prima di Pietro Castellitto, premiata per la sceneggiatura a Venezia. La trama intreccia i destini di due famiglie romane di diversa estrazione sociale a seguito di una truffa ai danni di un'anziana donna. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Barry Lyndon", il capolavoro di Stanley Kubrick vincitore di 4 Oscar. Ambientato nell'Irlanda del '700, il film racconta la parabola di Redmond Barry, tra duelli d'amore e carriera militare.Su SkyFamily HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Lol - Pazza del mio migliore amico", una commedia con Miley Cyrus e Demi Moore che esplora il legame tra una madre frustrata e una figlia scapestrata nell'era dei social.

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "Barbie", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Margot Robbie e Ryan Gosling interpretano rispettivamente Barbie e Ken in questa avventura in cui Barbie, afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. digital-news

Inside Out 2, le emozioni tagliate dal film come Gelosia e Nostalgia mostrate dal regista - Inside Out 2, le emozioni tagliate dal film come Gelosia e Nostalgia mostrate dal regista - Kelsey Mann, il regista di Inside Out 2, aveva già anticipato di aver cestinato diverse emozioni in vista del sequel del film Disney Pixar in arrivo al cinema questa estate. Ma di quali emozioni si ... comingsoon

La guida ai film. All’Eden in nome di Marcello - La guida ai film. All’Eden in nome di Marcello - Direttamente dal Festival di Cannes ecco Marcello mio al cinema Eden (ore 16/18.15/21), scritto e diretto dal regista francese Christophe Honoré, apprezzato anche in Italia per un film del 2019, L’hot ... lanazione

Anya Taylor-Joy Furiosa, Chiara Mastroianni diventa papà, Porcaroli è Maria e altri 7 film al cinema o in streaming - Anya Taylor-Joy Furiosa, Chiara Mastroianni diventa papà, Porcaroli è Maria e altri 7 film al cinema o in streaming - Le prime visioni al cinema e le novità delle piattaforme digitali: «Furiosa: A Mad Max Saga», «Marcello mio», «Il caso Goldman», «Vangelo secondo Maria», «The Outfit», «Samad», «Grace», «Perfect Days» ... corriere