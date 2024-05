Gli ambientalismi che contrastiamo in Europa | la promessa di Alessandra Mussolini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)percorre vorticosamente il territorio dei due collegi in cui è candidata perle elezioni europee, il Centrale e il Meridionale. Eurodeputata uscente di Forza Italia affronta questa sfida, la prima di portata nazionale dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, con un mantra: «Forza Italia -Forza Lavoro. Questo è il concetto su cui sto insistendo in queste settimane». Oltre alla legislatura in scadenza, ha fatto parte dell'emiciclo di Bruxelles e Strasburgo per altre due, quindi ben conosce le cose comunitarie e con Libero ragiona sulle prossime dinamiche. Ora tutti in corsa verso le urne.Però già possiamo preventivare che sarà complicato trovare un accordo per una maggioranza Ue. Come se ne esce? «Si parte da un dato, ovvero che il Partito Popolare Europeo sarà centrale, nel nostro Paese Forza Italia è l'unico movimento che ne fa parte, dunque noi avremo un ruolo importante anche nella prossima legislatura, come lo stiamo avendo oggi.