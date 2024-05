Giro d' Italia - Pogacar in rosa a Roma

Emozioni fino all’ultimo nel Giro d’Italia 2024: una ventunesima tappa spettacolare sul finale, in uno scenario magnifico come quello di Roma. A vincere allo sprint è Tim Merlier che pareggia i conti con un Jonathan Milan sfortunatissimo ma davvero eccezionale. Il belga in ogni caso trova la terza vittoria parziale, la quarta in carriera nella Corsa Rosa.

