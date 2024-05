Giro d’Italia 2024 | il borsino della tappa di oggi Sprint finale a Roma - Milan va per il poker

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) La Carovana Rosa è pronta a salutare la compagnia. Si chiude il, che ha infiammato le strade italiane nelle ultime tre settimane. SI parte e si arriva a, nella Capitale, che ospiterà per la seconda volta consecutiva (la sesta complessiva) la fine dele la consegna del Trofeo Senza Fine. Percorso che strizza ovviamente l’occhio ai velocisti, tra cui il nostro Jonathan. LoerLidl-Trek è stato sicuramente il più costante tra le ruote veloci. Tre vittorie ed altrettanti secondi posti, se non dovesse incontrare degli intoppi il favorito per il successo nella Città Eterna sarebbe lui. Alle sue spalle Tim Merlier (Soudal-Quick Step) che ha ritrovato fiducia con il successo a Padova, e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). A Padova è apparso più convincente anche Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling) dopo unabbastanza anonimo da parte sua, ma non andando comunque oltre il quarto posto già ottenuto a Napoli: l’obiettivo è mettere per il terzo anno in fila la sua ‘bandierina’ nella Corsa Rosa.