Giovanni Sala morto davanti alla sede Sky - i vigilantes | “Lo tenevamo con il ginocchio per farlo riposare”

Giovanni Sala è morto per arresto cardiaco il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo (Milano). I due vigilantes che lo hanno immobilizzato e gli hanno premuto un ginocchio sulla schiena sono accusati di omicidio preterintenzionale.

Anziano trovato morto, schiacciato dal suo trattore - E' stato trovato morto Pasquale Blancone, il 91enne di Caggiano, in provincia di Salerno, del quale non si avevano notizie dalla mattinata di ieri, sabato 25 maggio.

Giovanni Sala morto davanti alla sede Sky, i vigilantes: "Lo tenevamo giù per farlo riposare" - Sono le parole dei due vigilantes che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, sono intervenuti per placcare Giovanni "Gianni" Sala davanti alla sede Sky di Rogoredo (Milano): il 34enne palermitano

La morte di Franco Anelli, il giallo dell'ultimo messaggio whatsApp inviato dal rettore della Cattolica: «Game over» - Si indaga sulla morte del rettore dell'Università Cattolica di Milano, Franco Anelli L'ultimo aperitivo consumato prima della cena. Quindi un paio di telefonate e un ultimo