Giornata senza tabacco | in Bergamasca tante iniziative sui danni del fumo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024) Un incontro/convegno in pree in diretta streaming su 10 canali social. 2 eventi di sensibilizzazione. 9 postazioni informative, 6 scuole superiori e 1 scuola primaria coinvolte per complessivi 3.000 studenti e alunni. 3 ASST impegnate insieme a Humanitas Bergamo. 9 Comuni toccati, dalle valli, alle città, alla pianura. Queste le attività in programma per il 4° appuntamento del progetto “Insieme si può. Insieme funziona – 2024” dedicato ale ai suoi, in occasione dellaMondialeche ricorre il 31 maggio 2024. E proprio il 31 maggio alle ore 18,a Caravaggio,all’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo, in Vicolo San Carlo, si tiene l’incontro/convegno “Buttare la vita in. Si comincia presto”. Partecipano Alessandra Lugo, ricercatrice – Istituto Mario Negri, Valeria Perego, psicologa e psicoterapeuta -Politerapica e LILT Bergamo, Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio, Thomas Alloni, e Mattia Chittò, studenti – Liceo Scientifico Galileo Galilei, Caravaggio, Alessandro Beretta e Sara Pace, studenti – Liceo Scienze Umane Federici, Trescore Balneario.