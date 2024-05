Giorgia Meloni deride il pubblico di La7 - Formigli | “Sbeffeggia e insulta milioni di italiani”

(Di domenica 26 maggio 2024)pubblica un video a scopo elettorale in cui ironizza e prende in giro i telespettatori di La7, così come i programmi trasmessi dalla rete. Un video che suscita la reazione del conduttore di PiazzaPulita: "La premier di mezzo paese che dichiara guerra all’altra metà". .

Usa l'ironia Giorgia Meloni nel nuovo video pubblicato domenica 26 maggio sui social. Intorno alle 13 la leader di Fratelli d'Italia manda in rete il suo videmessaggio elettorale per La7 la ripartizione degli spazi di comunicazione politica in vista delle europee, iniziando con il rallegrarsi ... iltempo

È carico di ironia il nuovo spot di Giorgia Meloni per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. In vista dell’imminente appuntamento elettorale , la premier ha registrato un video pensato esclusivamente per i telespettatori di La7, con una velata polemica sulle posizioni critiche al governo ... open.online

Dopo l’uscita dirompente e autoironica di sabato su Tele Meloni , il presidente del Consiglio non abbandona la campagna di comunicazione all’attacco, all’insegna dell’ironia. Lo fa anche in un video diffuso da La7 per gli spazi autogestiti della campagna elettorale: “Cari telespettatori de La7 – ... secoloditalia

Elezioni europee, la sfida di Giorgia Meloni: "Non decideranno i radical chic" - Elezioni europee, la sfida di Giorgia meloni: "Non decideranno i radical chic" - In tv sulla Rai, in video su La7: Giorgia meloni mette l’elmetto da campagna elettorale e punta contro i "salotti radical chic". in ... iltempo

Giorgia Meloni, messaggio che punge La7: «Alle Europee non decidono i salotti radical chic». Gelo Formigli - Giorgia meloni, messaggio che punge La7: «Alle Europee non decidono i salotti radical chic». Gelo Formigli - Il nuovo spot di Giorgia meloni per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno è carico di ironia. La premier ha realizzato un video rivolto specificamente ai telespettatori di La7, con ... ilmattino

Giorgia Meloni "punge" La7 nello spot elettorale sarcastico, Formigli: "Insulto a milioni di italiani" - Giorgia meloni "punge" La7 nello spot elettorale sarcastico, Formigli: "Insulto a milioni di italiani" - La premier Giorgia meloni si è rivolta con sarcasmo ai telespettatori di La7 in un spot elettorale provocatorio: la risposta di Corrado Formigli ... notizie.virgilio