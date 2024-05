(Di domenica 26 maggio 2024) Sono sconcertato - scrive Eugenio- che in Italia si possa permettere il rifiuto allo studio di, il sommo Poeta. È il, l’autore di un testo enciclopedico fondamentale per la nostra cultura quale la Divina Commedia, è l’espressione più autentica dell’umanesimo che fa vivere all’Italia quel salto di civiltà che porta nel secolo successivo al Rinascimento. Escludere il suo studio è semplicemente segno di ignoranza. Motivare la esclusione da un processo formativo dell’opera diAlighieri per rispetto alla religione islamica dimostra di non conoscerlo L'articolo proviene da Firenze Post. .

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso sconcerto per il rifiuto allo studio di Dante emerso in una scuola media di Treviso. "Sono sconcertato che in Italia si possa permettere il rifiuto allo studio di Dante , il sommo Poeta - ha dichiarato - È il padre della lingua italiana, ... orizzontescuola

Giani: “Dante è il padre della lingua italiana, chi non lo studia resta ignorante” - giani: “dante è il padre della lingua italiana, chi non lo studia resta ignorante” - Sono sconcertato - scrive Eugenio giani - che in Italia si possa permettere il rifiuto allo studio di dante, il sommo Poeta. È il padre della lingua italiana, l’autore di un testo enciclopedico fondam ... firenzepost

Giani: “Sconcertante che si rifiuti studio Dante, esclusione è segno di ignoranza” - giani: “Sconcertante che si rifiuti studio dante, esclusione è segno di ignoranza” - Il presidente della Regione Toscana Eugenio giani ha espresso sconcerto per il rifiuto allo studio di dante emerso in una scuola media di Treviso. "Sono sconcertato che in Italia si possa permettere i ... orizzontescuola

Nuova vita al “Guinigi“. Giani al taglio del nastro “Luogo identitario, dà lustro alla Toscana“ - Nuova vita al “Guinigi“. giani al taglio del nastro “Luogo identitario, dà lustro alla Toscana“ - Inaugurazione itinerante non solo per il “contenitore“ ma anche nel contenuto. Cambia l’ingresso per la Torre (da via Guinigi) e la biglietteria si modernizza. lanazione