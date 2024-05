George R R Martin detesta gli adattamenti tratti dai libri Per lui si salva solo una serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 26 maggio 2024) Sul suo blog ufficiale,R. R.ha dichiarato qualetratta da un libro la ritenga all'altezza deia cui si ispira. E non ha citato Il Trono di Spade.R. R.lo spietato: in un recente post del suo blog ufficiale, l'autore della celebrede Il Trono di Spade ha rilasciato un parere piuttosto implacabile inerente aglidai. Ecco cosa ha scritto.R. R.e letratte daiSul suo blog,stava raccontando di un evento vissuto insieme a Neil Gaiman a New York City: "È stato molto divertente, come lo sono sempre gli eventi con Neil.