Gaudiano strega Piazza di Siena Parata di stelle nel Gran Premio

(Di domenica 26 maggio 2024) Ha fatto sperare in una vittoria italiana fino agli ultimi due percorsi del barrage, Giacomo Bassi con lo stallone Cape Cod, nel "piccolo" GP Trofeo Loro Piana, gara principale di ieri adi. Alla fine ha chiuso al 3° meritatissimo posto, dopo che l’olandese Willem Greve (dorado Tn Nop) penultimo a partire, ha vinto stabilendo un tempo migliore, irraggiungibile anche dall’ultimo al via, il tedesco Mario Stevens (Sarissa) che si è classificato al 2° posto. Solo 5 i doppi netti in questa prova assai selettiva (h. 1,55 m). Bassi, 32enne cavaliere di Imola, è stato l’unico azzurro, con il qualitativo stallone baio di 11 anni allevato in Italia, ad accedere al barrage. Certamente questo è un altro binomio che il "cittì" Porro terrà presente per irrobustire le file azzurre. Prima della gara la dirigenza di Fieracavalli ha presentato alla Casina di Raffaello la sua nuova brand-identity, durante un cocktail per addetti ai lavori e amici.

Penultima giornata di gare a Roma per l’edizione 2024 del concorso equestre di salto ostacoli di Piazza di Siena: altri tre concorsi dello CSIO5* sono andati in scena e si è registrata una vittoria italiana, alla quale vanno aggiunti altri due podi per i binomi padroni di casa. oasport

Roma, 25 mag. (askanews) – Esattamente due anni fa, il 25 maggio 2022, la purosangue inglese Frabematt scendeva in pista per la sua ultima corsa, il Premio Costa dei Trabocchi di Tagliacozzo. Nata cinque anni fa e allenata da Claudia Vicari, due anni dopo Frabematt è stata la protagonista di un ideale passaggio di consegne, tra il fantino Manuel Porcu e il giocatore di polo Patricio Rattagan, e che simboleggia l’avvio di un nuovo progetto. ildenaro

I giorni del Drago. Ieri alla fontanina battezzati in quaranta. Oggi il Giro di onoranze - I giorni del Drago. Ieri alla fontanina battezzati in quaranta. Oggi il Giro di onoranze - Tradizionale appuntamento per la Contrada di Camporegio con la cerimonia per i minori di 16 anni. Da martedì le Serate ai Voltoni. lanazione

