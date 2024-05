Furiosa | a Mad Max Saga - recensione del film di George Miller

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 26 maggio 2024) Abbiamo visto Furiosa: a Mad Max Saga, il nuovo capitolo della entusiasmante saga post-apocalittica di George Miller. Questa è la recensione. Nove anni dopo il capolavoro Fury Road, capace di raccogliere ben 6 premi Oscar, il regista australiano George Miller torna nel suo universo post-apocalittico per raccontare le origini di Furiosa, l'eroina interprertata da Charlize Theron prima e da Anya Taylor-Joy ora. Nel cast spicca anche il nome di Chris Hemsworth nei panni del villain di turno "Dementus". Furiosa: a Mad Max Saga, il commento Anni prima l'incontro con il solitario Max Rockatansky (Tom Hardy in Fury Road) c'era solo Furiosa (Anya Taylor-Joy), o meglio la sua contorta storia fatta di rapimenti, sofferenza ed infine vendetta, il tutto condito dal solito menù, ossia inseguimenti da urlo, auto folli e personaggi tanto bizzarri quanto unici nel loro genere. Ma basterà questo per dare al pubblico un nuovo capolavoro della cinematografia al pari del suo predecessore? Il nuovo lavoro del regista australiano, sebbene sia da considerare narrativamente il più classico dei prequel, cerca in ogni modo di espandere l'universo noto di Mad Max.