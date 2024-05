Frosinone Stirpe | Non meritavamo di perdere - ecco cosa ci è mancato

La certezza è che alla fine almeno una tra Frosinone e Udinese tirerà un bel sospiro di sollievo e andrà in vacanza con la gioia e la soddisfazione di ritrovarsi in Serie A anche il prossimo anno: e per come si è messa, è un gran risultato. Ma, è chiaro, per i ciociari riuscire a mantenere la ... sportface

Ultima giornata che vale un’intera stagione per Frosinone e Udinese, che allo Stirpe si giocano la salvezza partendo rispettivamente da 35 e 34 punti. I ciociari hanno fatto uno scatto in avanti vincendo 1-0 sul campo di un Monza senza stimoli con il gol di Cheddira in apertura, i friulani hanno ... infobetting

Il Frosinone è in Serie B: un dramma sportivo che si ripete. Il futuro non sorride, in estate sarà liberi tutti - Il frosinone è in Serie B: un dramma sportivo che si ripete. Il futuro non sorride, in estate sarà liberi tutti - L’Udinese trova la salvezza all’ultimo respiro battendo il frosinone allo stirpe grazie al gol di Davis. Nel post partita il sindaco della città, De Toni, ha… Leggi ... informazione

Frosinone, Stirpe: "Serata molto amara, che però bisogna accettare" - frosinone, stirpe: "Serata molto amara, che però bisogna accettare" - Finisce 0-0 la sfida tra frosinone e Udinese, andata in scena allo stadio Benito stirpe e valevole per l'ultima giornata di Serie A. Nel post partita, Maurizio stirpe ha rilasciato un'intervista ai ... gianlucadimarzio

Corsi, grande impresa dell'Empoli dopo un anno terribile - Corsi, grande impresa dell'Empoli dopo un anno terribile - Con noi ci sono solo Milan, Juve, Inter e Roma con queste squadre a fare le finali. Mi dispiace molto per il presidente stirpe del frosinone, una delle più belle persone di questo ambiente", ha ... ansa