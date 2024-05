Frosinone in B - la lezione di cultura sportiva di Stirpe | “Ci metto la facci - siamo stati meno bravi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 26 maggio 2024) Il presidente dei ciociari va in tv e non perde né la lucidità, né la compostezza né si aggrappa a polemiche o contestazioni di sorta. "o i complimenti all'Empoli. Purtroppo il calcio è questo, bisogna saper accettare i risultati del campo. Anche se in modo rocambolesco noncapaci". .