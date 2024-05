“Sono molto emozionato e voglio ringraziare tutti. Sono felice di aver passato la maggior parte della mia carriera in Italia e oggi è stata una serata bellissima. In questi anni ho avuto tanto dall’Italia. Sono cresciuto molto e ora è arrivato il momento di tornare a casa“. Così ai microfoni di ... sportface

Le parole di Felipe Anderson all’addio del brasiliano alla Lazio davanti ai tifosi biancocelesti allo Stadio Olimpico Grande commozione per Felipe Anderson dopo Lazio Sassuolo. Il brasiliano ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi dopo la sua ultima gara in biancoceleste, prima di scoppiare in ... calcionews24