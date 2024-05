Fabrizio Moro | Re di Roma per una notte al Palazzo dello Sport

(Di domenica 26 maggio 2024)Caput Mundi. Lo sa bene, che ha scelto ildella capitale per la data 0 del suo nuovo tour, Una vita intera, partito ufficialmente ieri, 25 maggio 2024, e che lo porterà a girare in lungo e largo la penisola. La decisione, tutto sommato, sembra quasi obbligata o, quantomeno, la più naturale per il cantautore originario del quartiere San Basilio.Mobrici, in arte, è legato alla sua città, e non ne ha mai fatto mistero. Gli studi di cinematografia all’Istituto superiore Rossellini, gli anni di gavetta con numerosi gruppi, con i quali esegue cover di U2, Guns N’ Roses e The Doors, il periodo difficile e la lotta alle dipendenze, fino alla prima partecipazione a Sanremo Giovani, con Un giorno senza fine, dove si classifica tredicesimo. Gli va meglio nel 2007, quando torna alla kermesse canora, sempre nella categoria Giovani, presentando Pensa, dedicato alle vittime della mafia.

Appuntamento speciale lunedì 13 maggio su Rai Radio2 con 'Fabrizio Moro – Una Vita Intera'. Con Carolina Di Domenico in diretta da Via Asiago, a partire dalle 21 anche sul Canale 202 del digitale terrestre, su RaiPlay e RaiPlay Sound, il cantautore ripercorrerà i momenti indimenticabili della sua carriera in una serata evento

su Rai Radio2 arriva la serata evento con Fabrizio Moro

Domani al Palazzo dello Sport della sua Roma Fabrizio Moro live per la prima data di Una vita intera – Tour 2024 Si terrà domani, sabato 25 maggio, il primo concerto-evento del 2024 di Fabrizio Moro che si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma, per poi proseguire quest'estate nel resto dell'Italia con Una vita intera – Tour 2024.

Il tour di Fabrizio Moro "Una Vita Intera", che lo porterà in giro per tutta Italia, è partito ieri sera, al Palazzo dello Sport di Roma.

Si terrà il prossimo 2 agosto il concerto-evento del 2024 di Fabrizio Moro che si esibirà al Trentino Love Fest dopo la partenza del 25 maggio a Roma per una serie di concerti che proseguirà tutta l'estate