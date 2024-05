F1 - gara GP Monaco Montecarlo replica in chiaro | orar - programma e come seguirla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) La F1 va in scenaper disputare il Gran Premio di, uno degli eventi più attesi dell’anno. Tra le strade del Principato va in scena la celebre, che ogni pilota sogna di vincere almeno una volta nel corso della propria carriera. Qui si è sempre rivelato fondamentale riuscire a mettere insieme un buon giro di qualifica, elemento importante per unain cui i sorpassi sono rari e complessi. A riuscire nell’intento in questa edizione è stato Charles Leclerc, numero sedici della Ferrari che ha conquistato la cima della classifica. Seconda posizione poi per Oscar Piastri della McLaren, mentre il terzo posto è di Carlos Sainz, con Lando Norris a chiudere la seconda fila. In ombra Max Verstappen, solo sesto alla bandiera a scacchi.VEDERE LAIN DIRETTA VAI ALLA DIRETTA TESTUALE Il Gran Premio andrà in scena nella giornata di domenica 26 maggio, con i semafori che si spegneranno alle 15:00 in diretta per tutti gli abbonati Sky.