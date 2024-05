Eurolega 2023 24 - capolavoro del Panathinaikos | Real Madrid battuto 95-77 e i greci sono campioni d’Europa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilcompie un autenticoe sale sul tetto. Iribaltano ilnella ripresa e trionfano 95-80 nella finale dell’/2024. È ilanche di coach Ergin Ataman, che dopo le due vittorie consecutive con l’Efes nel 202/21 e 2021/22 torna a vincere la massima competizione europea alla sua prima stagione al Pana. Si tratta della settimavinta dagli ateniesi, un successi che mancava addirittura dal 2011. Dopo un inizio splendido si è spento il, campione in carica dopo la vittoria dello scorso anno con la tripla allo scadere di Llull per battere l’Olympiakos, anche per merito del, che ha messo in campo una difesa di livello altissimo. MVP della finale Kostas Sloukas, che vince la sua quartacon tre squadre diverse e chiude la finale con 24 punti frutto di un incredibile 6/6 dal campo (di cui 4/4 da tre).