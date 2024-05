Endless Love streaming - replica puntata del 26 maggio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 26 maggio 2024) Doppio appuntamento oggi – domenica 26– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 88 e 89 trasmessi da Canale 5 in. Kemal porta Nihan in un luogo segreto, nel quale le dichiara ancora una volta il suo amore e la sua ferma opposizione alla clandestinità della loro relazione. La famiglia di Ozan organizza un grande ricevimento per il matrimonio del figlio con Zeynep. Kemal si presenta con Asu e Nihan, gelosa, annega il suo dolore nell’alcol. .