Empoli salvo - il presidente Corsi esulta | Alla fine ha vinto il bene

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – “Ancora dobbiamo renderci conto della grande impresa. È stata un'annata terribilmente difficile. Da gennaio la squadra ha avuto un piglio diverso, incredibile. In questa settimana tanti messaggi ho ricevuto.hail”. Ildell', Fabrizio, ha parlato così dopo la salvezza in extremis della sua squadra dopo la vittoria 2-1 contro la Roma ottenuta in pieno recupero.-Roma 2-1, è salvezza: scoppia la festa azzurra "Abbiamo avuto tante difficoltà in questa stagione. Credo che questa società sia un modello, abbiamo dei valori che facciamo fatica a difendere. Spero che si possa difendere questa realtà che ha dato 20 ragazzi alle nazionali giovanili e tre squadre sono a fare i quarti di finale per lo scudetto - ha proseguito- Con noi ci sono solo Milan, Juve, Inter e Roma con queste squadre a fare le finali.

A Bergamo , il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta ed Empoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Bergamo , Atalanta ed Empoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI Atalanta Empoli FINE PRIMO TEMPO Tre minuti di recupero ... calcionews24

La Diretta gol dei match per la 38ª giornata di Serie A 2023/2024 Empoli-Roma e Frosinone-Udinese : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Castellani e allo Stirpe le due decisive sfide per la lotta salvezza tra Empoli-Roma e Frosinone-Udinese si affrontano nei match validi per la 38esima ... calcionews24

Empoli-Roma: il presidente Corsi esulta con il gesto dell’ombrello, polemiche per il mancato rosso a Niang - empoli-Roma: il presidente Corsi esulta con il gesto dell’ombrello, polemiche per il mancato rosso a Niang - Un finale di stagione emozionante ma anche molto crudele. Tutto in 90 minuti e su due campi: la permanenza in serie A si decide nei match tra empoli e Roma e tra Frosinone e Udinese. E alla fine sono ... sport.virgilio

A Empoli salvezza arriva con Niang nel recupero - A empoli salvezza arriva con Niang nel recupero - L'empoli batte la Roma in casa con un gol di Niang al 93'. Un successo che vale la permanenza in Serie A. La gara termine con i fuochi d'artificio e con migliaia di persone in campo. Una vittoria ... ansa

Corsi, grande impresa dell'Empoli dopo un anno terribile - Corsi, grande impresa dell'empoli dopo un anno terribile - In questa settimana tanti messaggi ho ricevuto. Alla fine ha vinto il bene". Il presidente dell'empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato così dopo la salvezza in extremis della sua squadra. "Abbiamo avuto ... ansa